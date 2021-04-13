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Дьякона-евангелиста из Бурятии заподозрили в совращении детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Помощник пастора евангельской церкви из Бурятии задержан по подозрению в совращении малолетних. Правоохранительные органы не комментируют обстоятельства дела.

Мужчина, отбывший срок за убийство, после освобождения примкнул к местной евангельской общине. Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что дьякон пытается провернуть мошенническую схему с микрозаймами, пишет «Рен ТВ» со ссылкой на источники.

Во время проверки выяснилось, что в обязанность дьякона входило наставление малолетних. Но подозреваемый предпочитал приводить девочек к себе домой, где совращал их. В его телефоне были обнаружены непристойные снимки с детьми.

Региональный Следственный комитет отказался от официальных комментариев. «Мы не комментируем это дело», сообщил Sibnet.ru представитель ведомства.

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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
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