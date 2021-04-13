Дьякона-евангелиста из Бурятии заподозрили в совращении детей

Помощник пастора евангельской церкви из Бурятии задержан по подозрению в совращении малолетних. Правоохранительные органы не комментируют обстоятельства дела.

Мужчина, отбывший срок за убийство, после освобождения примкнул к местной евангельской общине. Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что дьякон пытается провернуть мошенническую схему с микрозаймами, пишет «Рен ТВ» со ссылкой на источники.

Во время проверки выяснилось, что в обязанность дьякона входило наставление малолетних. Но подозреваемый предпочитал приводить девочек к себе домой, где совращал их. В его телефоне были обнаружены непристойные снимки с детьми.