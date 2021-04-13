Дьякона-евангелиста из Бурятии заподозрили в совращении детей

Помощник пастора евангельской церкви из Бурятии задержан по подозрению в совращении малолетних. Правоохранительные органы не комментируют обстоятельства дела.
Мужчина, отбывший срок за убийство, после освобождения примкнул к местной евангельской общине. Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что дьякон пытается провернуть мошенническую схему с микрозаймами, пишет «Рен ТВ» со ссылкой на источники.
Во время проверки выяснилось, что в обязанность дьякона входило наставление малолетних. Но подозреваемый предпочитал приводить девочек к себе домой, где совращал их. В его телефоне были обнаружены непристойные снимки с детьми.
Региональный Следственный комитет отказался от официальных комментариев. «Мы не комментируем это дело», — сообщил Sibnet.ru представитель ведомства.
ponhik78Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))
correctorПадают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...
gorec79Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...
slavayninтак вот кто чёрное море выкопал.