Лавров заявил о решении отказаться от западных платежных систем

Россия взяла курс на переход к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Россия наращивает усилия по снижению санкционных рисков, отметил министр. «Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизации национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, российские власти видят на этом направления «большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами».

Министр подчеркнул, что позиция России в отношении санкционной политики Вашингтона остается неизменной. Москва продолжит выступать против «любых односторонних ограничительных мер, которые к тому же бьют по наименее защищенным слоям населения», заключил Лавров.