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Лавров заявил о решении отказаться от западных платежных систем

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия взяла курс на переход к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Россия наращивает усилия по снижению санкционных рисков, отметил министр. «Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизации национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, российские власти видят на этом направления «большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами».

Министр подчеркнул, что позиция России в отношении санкционной политики Вашингтона остается неизменной. Москва продолжит выступать против «любых односторонних ограничительных мер, которые к тому же бьют по наименее защищенным слоям населения», заключил Лавров.

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Экономика #Деньги #Мир
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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
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