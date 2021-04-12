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Астероид «навестил» Землю в День космонавтики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астероид 2021 GW4 подлетел на минимальное расстояние к Земле 12 апреля, в День космонавтики. Объект пересек орбиту нашей планеты на расстоянии всего 20 тысяч километров.

2021 GW4 зафиксировали 8 апреля 2021 года, сообщает Центр исследований околоземных объектов NASA. Подлет астероида не представляет угрозы для Земли — диаметр небесного тела составляет всего 8 метров.

В случае падения такого астероида на планету он разрушится еще в земной атмосфере, поверхности достигнут только отдельные частицы, не представляющие серьезной угрозы для людей.

Отмечается, что небесный гость пролетел рядом с Землей по созвездию Большой Медведицы со скоростью 8 километров в секунду.

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Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

Uynachalnica

А Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

DmitriyMysnyk

Какого фига Россия кому то что то должна объяснять,перемещая свои войска,по своей же территории?
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