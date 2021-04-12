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Госуслуги получат новые «суперсервисы»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Правительство России добавит шесть новых «суперсервисов» на портал Госуслуг в 2021 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Суперсервисы» позволят гражданам получать услуги без бумажных документов и визитов в госорганы.

Так, в скором времени россияне смогут через Госуслуги обжаловать штрафы за нарушение ПДД, а также оформлять необходимые документы при рождении ребенка или смерти родственника, уточнил чиновник.

Похоронный сервис поможет получать свидетельство о смерти, подать документы на получение пособия для погребения, выбрать место на кладбище или крематорий. Помимо этого на портале появятся такие сервисы, как «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Мое здоровье онлайн».

Например, через «Правосудие онлайн» можно будет обмениваться с судами документами и даже удаленно участвовать в процессе. «Трудовая миграция онлайн» поможет мигрантам начать работу в России.

В 2020 году на портале Госуслуг появилось семь «суперсервисов», среди которых — «Поступление в вуз онлайн», «Трудовые отношения онлайн» и «Пенсия онлайн». Всего власти планируют запустить 25 «суперсервисов».

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