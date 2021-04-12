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Путин поделит деньги между олигархами и корпорациями

Источник:
Finanz.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться деньгами Фонда национального благосостояния.

Предложения должны представить главе государства к 1 мая. На 1 апреля денежные резервы насчитывают порядка 13,8 триллионов рублей. Фонд национального благосостояния складывается из нефтегазовых доходов бюджета от цен выше 40 долларов за баррель.

При этом деньги фонда уже частично потрачены на различные инфраструктурные проекты. Например, из средств ФНБ были выкуплены акции Сбербанка у Центробанка. В целом неизрасходованная часть фонда составляет порядка 8,8 триллионов рублей.

Бюджетное правило разрешает тратить ФНБ, если его ликвидная часть превышает 7% ВВП. Утвердить окончательный список получателей денег правительство должно совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В частности, резервные деньги могут получить крупные корпорации в нефтяной и газовой промышленности. На деньги ФНБ также претендует РЖД, предложившая проект расширения Транссиба за 10 миллиардов долларов и строительство магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Как ожидается, из Фонда национального благосостояния государство может в итоге потратить около 23 миллиардов долларов. Эти деньги призваны оживить инвестиционную активность в России, которая резко упала после введения западных санкций.

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