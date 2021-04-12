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Смартфон Vivo X60 Pro получил уникальную камеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Vivo

Флагманский смартфон X60 Pro от Vivo представили в России, гаджет выделяет продвинутая камера для создания качественного фото и видео.

Одной из ключевых особенностей стала система профессиональной стабилизации по пяти, а также улучшенная ночная съемка. Основная камера телефона создавался в партнерстве с производителем оптики Zeiss.

Главный модуль состоит из трех датчиков, один из которых имеет разрешение 48 мегапикселей. Сенсор на 13 мегапикселей дает двукратный оптический зум, третьей камерой выступает 13-мегапиксельный датчик с ультраширокоугольной оптикой и ночным режимом съемки.

Смартфон получил 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Корпус X60 Pro выполнен из алюминия, а передняя и задняя панели — из стекла Corning Gorilla Glass 6.

Vivo X60 Pro базируется на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 870, являющей разогнанной версией Snapdragon 865. Под хранение данных выделен накопитель объемом 256 Гбайт, емкость аккумулятора 4200 мАч.

Рекомендованная стоимость в России — 65 тысяч рублей, в продаже аппарат доступен с 12 апреля. Покупателям доступны два фирменных цвета — черный и голубой.

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