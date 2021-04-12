Голодающий Навальный подсчитал потерю веса

Оппозиционер Алексей Навальный похудел на 8 килограммов с момента начала голодовки, сообщается в Twitter политика.

Отмечается, что Навального перевели из медицинской части в отряд, врача к нему по-прежнему не пускают. При этом администрация колонии ежедневно угрожает начать принудительное кормление.

Кроме этого, указывается, что оппозиционер с момента приезда в колонию потерял уже 15 килограммов. Ранее Навальный объявил голодовку из-за отказа организовать ему встречу с личным врачом.

Текущее о голодовке Навального: его вес 77 кг (-8 кг с начала голодовки, -15 кг с момента приезда в колонию), давление 94/76, средний пульс 106. — Alexey Navalny (@navalny) April 12, 2021

Политик рассказал, что у него защемило нерв, из-за чего нога стала сильно болеть. По его мнению, должная медицинская помощь ему не оказывается. Руководство ФСИН в ответ заявило, что Навальный получает ее в полном объеме.