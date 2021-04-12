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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Голодающий Навальный подсчитал потерю веса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционер Алексей Навальный похудел на 8 килограммов с момента начала голодовки, сообщается в Twitter политика.

Отмечается, что Навального перевели из медицинской части в отряд, врача к нему по-прежнему не пускают. При этом администрация колонии ежедневно угрожает начать принудительное кормление.

Кроме этого, указывается, что оппозиционер с момента приезда в колонию потерял уже 15 килограммов. Ранее Навальный объявил голодовку из-за отказа организовать ему встречу с личным врачом.

Политик рассказал, что у него защемило нерв, из-за чего нога стала сильно болеть. По его мнению, должная медицинская помощь ему не оказывается. Руководство ФСИН в ответ заявило, что Навальный получает ее в полном объеме.

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Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

Uynachalnica

А Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

DmitriyMysnyk

Какого фига Россия кому то что то должна объяснять,перемещая свои войска,по своей же территории?
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