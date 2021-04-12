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Смартфоны заставят пользователей смотреть по сторонам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Компания Google внедрит в смартфонах с операционной системой Android функцию, которая заставит пользователей смотреть по сторонам и не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Первыми новую функцию получат владельцы фирменных смартфонов Google, а затем она появится на других устройствах с установленным приложением «Цифровое благополучие», пишет XDA Developers.

Сейчас функцию тестируют некоторые владельцы смартфона Google Pixel 4, у них в бета-версии приложения «Цифровое благополучие» появился пункт «Внимание». Новая функция работает только во время движения.

Если человек идет и пользуется своим смартфоном на ходу, то устройство будет периодически выводить на экран предупреждающие сообщения: «Смотрите под ноги», «Будьте внимательны», «Поднимите глаза» и некоторые другие.

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Технологии #Смартфоны #Софт
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Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

physx

Да он по любому и первую не сделал.

Uynachalnica

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