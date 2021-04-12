Русских богатырей объявили украинцами

Россия «украла» богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, к такому выводу пришли украинские историки и филологи.

По мнению экспертов, старшего героя русского былинного эпоса Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем, поскольку родом он из деревни Моровск под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом, передает телеканал «24tv.ua».

Алешу Поповича звали Олешко, уверяют украинские специалисты. По их мнению, он был рыцарем, а не боярином. Родился богатырь якобы в городе Пирятин на Полтавщине, а не в Ростове, как описывают былины.

Добрыню Никитича историки посчитали воеводой князя Владимира Великого, который жил на территории Киевской Руси. Это древнее государство было в пределах нынешней этнической Украины, напомнили эксперты.

По мнению украинских специалистов, Московское княжество в определенный момент решило «присвоить» себе трех самых знаменитых богатырей из былин, предания о которых много веков передавались из уст в уста. Только после этого возникли письменные источники о богатырях.