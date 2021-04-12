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Редкие прототипы Lada бросили под открытым небом

Источник:
Sibnet.ru
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Редкие прототипы Lada 1990-2000-годов бросили под открытым небом: они покрываются ржавчиной, у некоторых машин разбиты фары и стекла — фотографии появились в социальных сетях.

Уникальные машины находятся на закрытой территории Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова. Он был создан в 2001 году под эгидой АвтоВАЗа, а с 2014 года стал муниципальным.

На условия хранения машин обратил внимание паблик «Орбита Спутника». Они хранятся на улице и ржавеют, у одних выгорела краска, у других — разбиты фары и стекла, отсутствуют колеса.


В сложных условиях оказались опытный ВАЗ-2123 «Нива» серии 100А, два экземпляра ВАЗ-1121 «Ока», ВАЗ-2110М4, ВАЗ-1121 «Ока-2», ВАЗ-21208 «Надежда», а также макеты Lada Ufo, Lada Oka-2. ВАЗ-1120 «Калина» и Lada Силуэт.

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