СК возбудил дело после неожиданной смерти школьницы на Алтае

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело после неожиданной смерти 12-летней школьницы в Рубцовске, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что тело девочки 8 апреля нашли в квартире, где она жила. Статья, по которой следователи возбудили дело, не уточняется.

Местные паблики в социальных сетях сообщают, что ребенок учился в пятом классе лицея «Эрудит». Якобы из-за видео в Tik-Tok девочку с мамой вызвали в школу к завучу, с этой встречи девочка вышла в слезах, а дома ей стало плохо. Спасти школьницу не удалось.

В случившемся также разбираются уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае и Министерство образования региона.