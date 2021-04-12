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СК возбудил дело после неожиданной смерти школьницы на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело после неожиданной смерти 12-летней школьницы в Рубцовске, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что тело девочки 8 апреля нашли в квартире, где она жила. Статья, по которой следователи возбудили дело, не уточняется.

Местные паблики в социальных сетях сообщают, что ребенок учился в пятом классе лицея «Эрудит». Якобы из-за видео в Tik-Tok девочку с мамой вызвали в школу к завучу, с этой встречи девочка вышла в слезах, а дома ей стало плохо. Спасти школьницу не удалось.

В случившемся также разбираются уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае и Министерство образования региона.

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Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

physx

Да он по любому и первую не сделал.

Uynachalnica

А Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...
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