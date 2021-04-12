Глава Хакасии Коновалов похвастался собакой из приюта

Глава Хакасии Валентин Коновалов поделился в соцсетях фото нового члена семьи – собаки, которая ждала новых хозяев на передержке, ее назвали Бетти.

«У нас появился новый член семьи. Бетти находилась на передержке и ждала тех, кто ее приютит. Вероятно, в роду у нее были лайки. Очень дружелюбная, ласковая и игривая», – написал Коновалов.

Поступок главы Хакасии восхитил его подписчиков, они выразили ему одобрение. «Вот бы каждый губернатор взял собачку из приюта, был бы новый тренд, не осталось бы бездомных животных», – написали ему в комментариях.