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Глава Хакасии Коновалов похвастался собакой из приюта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/konovalov_khakasia19

Глава Хакасии Валентин Коновалов поделился в соцсетях фото нового члена семьи – собаки, которая ждала новых хозяев на передержке, ее назвали Бетти.

«У нас появился новый член семьи. Бетти находилась на передержке и ждала тех, кто ее приютит. Вероятно, в роду у нее были лайки. Очень дружелюбная, ласковая и игривая», – написал Коновалов.

Поступок главы Хакасии восхитил его подписчиков, они выразили ему одобрение. «Вот бы каждый губернатор взял собачку из приюта, был бы новый тренд, не осталось бы бездомных животных», – написали ему в комментариях.

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Жизнь #Звери #Местная власть
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Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

physx

Да он по любому и первую не сделал.

Uynachalnica

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