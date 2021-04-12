Киев исключил возможность наступления в Донбассе

Украина не планирует наступление в Донбассе, она будет добиваться мирного решения конфликта, заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», — приводит ее слова РИА Новости.

«Именно поэтому мы добиваемся переговоров "нормандского формата" и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами», — добавила пресс-секретарь.

Зеленский после посещения линии соприкосновения заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе. При этом он связал стабильность в регионе с вступлением Украины в НАТО.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак ранее заявил, что силовой вариант «освобождения» Донбасса неприемлем для Киева, так как это чревато жертвами среди мирного населения и военнослужащих.