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Киев исключил возможность наступления в Донбассе

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украина не планирует наступление в Донбассе, она будет добиваться мирного решения конфликта, заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», — приводит ее слова РИА Новости.

«Именно поэтому мы добиваемся переговоров "нормандского формата" и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами», — добавила пресс-секретарь.

Зеленский после посещения линии соприкосновения заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе. При этом он связал стабильность в регионе с вступлением Украины в НАТО.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак ранее заявил, что силовой вариант «освобождения» Донбасса неприемлем для Киева, так как это чревато жертвами среди мирного населения и военнослужащих.

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

physx

Да он по любому и первую не сделал.

Uynachalnica

А Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...
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