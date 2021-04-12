Новый сезон сериала «Осколки» выходит на «России»

Сериал «Осколки» о судьбе двух семей, жизни которых переплетаются из-за нелепой ошибки в роддоме, стартует на канале «Россия» 12 апреля.

Сюжет сериала «Осколки» построен на истории двух семей. Много лет родители воспитывали не своих детей, пока не вскрылась подмена. И это изменило жизни героев навсегда: они стали родными, но не близкими людьми.

Во втором сезоне после долгой разлуки обе семьи вновь объединяются на свадьбе друзей, и кажется, что все конфликты позади, а жизнь героев наладилась, но до идиллии им далеко.

Анна Прокопьева (Наталия Антонова) возвращается в Россию вместе с мамой Еленой Романовной (Лариса Удовиченко) и маленьким сыном Антошей. Появление мальчика вызывает много вопросов и вносит разлад в отношения Олега Прокопьева (Александр Дьяченко) и Марии Прокофьевой (Татьяна Черкасова), на что и рассчитывала Анна. На этом неожиданности не заканчиваются.

Олег узнает, что у него есть взрослый сын Максим (Иван Жвакин). Бизнесмен радуется наследнику и уже готов принять его в семью. Саша (Валерия Бурдужа) и Варя (Анна Дулова) несчастны в своих настоящих семьях. Саша скучает по прошлому и никак не может найти общий язык с со своей настоящей матерью Анной, а Варя из ласковой девочки превращается в неуправляемого подростка.

Вместо того, чтобы стать одной большой семьей, герои все глубже погружаются в свои тайны и отдаляются друг от друга. Когда на пути возникнет сильный и беспощадный враг, способный сломать их и без того хрупкий мир, им нужно объединиться и по осколкам собрать свои разрушенные жизни.

Сериал стартует на канале «Россия» с 12 апреля в 21.00, с 13 апреля сериал будет выходить в 21.20.