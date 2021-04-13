Сибирские разработчики модернизируют тренажер для космонавтов

Сибирские разработчики модернизируют тренажер для визуально-инструментального наблюдения в космосе. Предыдущую версию использовали для тренировки 4 тысяч раз, сообщила председатель совета директоров IT-кластера Сибакадемсофт, руководитель компании-разработчика Ирина Травина.

«Тренажер визуально-инструментального наблюдения (ВИН) был отправлен в Москву, и там сейчас собирается тренажер в нормальном виде. Это тренажер второй версии. Первую мы сделали несколько лет назад», — объяснила Травина в ходе пресс-конференции в понедельник.

За 2020 год ВИН был использован на тренировках 4 тысяч раз. Космонавтам, по словам Травиной, перед полетом в космос важно научиться работать с фототехникой с борта МКС. Сейчас компания создает следующую версию тренажера, существенно модернизированную.

Проведение научных экспериментов по дистанционному зондированию Земли — одно из важных направлений работ космонавтов на борту МКС. Космические методы изучения окружающей среды — важнейшее средство для получения информации о состоянии суши, Мирового океана и атмосферы.