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Сибирские разработчики модернизируют тренажер для космонавтов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA / Общественное достояние

Сибирские разработчики модернизируют тренажер для визуально-инструментального наблюдения в космосе. Предыдущую версию использовали для тренировки 4 тысяч раз, сообщила председатель совета директоров IT-кластера Сибакадемсофт, руководитель компании-разработчика Ирина Травина.

«Тренажер визуально-инструментального наблюдения (ВИН) был отправлен в Москву, и там сейчас собирается тренажер в нормальном виде. Это тренажер второй версии. Первую мы сделали несколько лет назад», — объяснила Травина в ходе пресс-конференции в понедельник.

За 2020 год ВИН был использован на тренировках 4 тысяч раз. Космонавтам, по словам Травиной, перед полетом в космос важно научиться работать с фототехникой с борта МКС. Сейчас компания создает следующую версию тренажера, существенно модернизированную.

Проведение научных экспериментов по дистанционному зондированию Земли — одно из важных направлений работ космонавтов на борту МКС. Космические методы изучения окружающей среды — важнейшее средство для получения информации о состоянии суши, Мирового океана и атмосферы.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...
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