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Организаторы назвали популярные ошибки в «Тотальном диктанте»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» прошла в субботу, участники в Новосибирске чаще всего ошибались в словах «расхристанный» и «замуж».

Как сообщил журналистам в понедельник координатор проекта в Новосибирске Андрей Поздняков, в областном центре на проверки сдали более 3 тысяч работ, более 200 – в пригороде, еще около 500 ожидается в области – точное количество пока не подсчитали.

«Слово-рекордсмен – "расхристанный". Бесконечное количество ошибок. Писали с одной "н", "расхлистанный", "расхлюстанный"…» – перечислил Поздняков.

Также, по его словам, часто ошибались в слове «замуж» – его писали раздельно или с мягким знаком в конце. Кроме того, сложность вызвали неопределенные местоимения – «какой-то», «как будто».

«Сложность этого текста, нашей, по крайней мере, части … У нас было очень много прямой речи и, соответственно, многие люди просто забыли, как она пишется», – рассказал координатор «Тотального диктанта».

Текст для диктанта, который называется «Обещания», в 2021 году написал Дмитрий Глуховский, автор бестселлеров «Метро 2033» и «Текст».

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Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

physx

Да он по любому и первую не сделал.

DmitriyMysnyk

Какого фига Россия кому то что то должна объяснять,перемещая свои войска,по своей же территории?
Sibnet.Ru