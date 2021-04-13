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Частицы космического топлива осели на МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Токсичное топливо, используемое в ракетных двигателях, создает угрозу не только для экологии на Земле, но и загрязняет поверхность МКС, сообщил директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк.

«Ракетные двигатели, которые используются для управления, для поддержания высоты, работают на очень токсичном топливе — гидразине», — объяснил он в ходе пресс-конференции в понедельник.

Ученые Института теоретической и прикладной механики СО РАН провели расчеты и выяснили, что частицы топлива вредят не только экологии на Земле, но и загрязняют поверхность Международной космической станции (МКС).

«Оказывается, некоторые частички гидразина отталкиваются и летят не от космической станции, а наоборот, на нее, и загрязняют поверхность. Этот вопрос мы тоже изучали», — резюмировал он.

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН расположен в новосибирском Академгородке. Основные направления научной деятельности НИИ — математическое моделирование в механике; физико-химическая механика; механика твердого тела, деформации и разрушения; аэрогазодинамика.

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