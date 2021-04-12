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Проект о запрете посещений магазинов с животными внесен в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Законопроект, предлагающий наделить правительство РФ полномочиями по установлению требований к посещению кафе и магазинов, внесен в Госдуму, это значит, что может быть введен запрет на питомцев в общественных местах.

Сейчас никаких запретов на вход посетителей с домашними животными в санитарных правилах нет.

«На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов», — говорится в пояснительной записке.

Это, по мнению авторов проектов, приводит к «загрязнению тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим» и создает конфликтные ситуации.

Поэтому предлагается наделить правительство «полномочием по урегулированию указанных вопросов в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере». Документ разработало Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Изменения предлагаются в закон «Об ответственном обращении с животными».

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