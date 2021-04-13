Похолодание придет в Бурятию

Теплая погода в начале недели сменится небольшим похолоданием в Бурятии. В среду и четверг в республике ожидается сильный ветер, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Во вторник в Бурятии ожидается погода преимущественно без осадков. Только в некоторых районах днем пройдет мокрый снег и снег. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

Температура ночью в большинстве районов — от 4 до 9 градусов мороза, а по северным районам до 19 градусов ниже нуля. Днем 8-13 градусов тепла, местами до нуля градусов. Со среды ожидается небольшое похолодание.

Ветер в среду усилится до 17 метров в секунду. Сильные порывы ветра прогнозируются и в четверг. Пройдет небольшой мокрый снег и снег, а ночью по южной половине до умеренного. Температура ночью опустится до 7 градусов мороза. Днем 3-8 тепла, по северу — до минус 3.