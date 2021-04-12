Умеренно теплая погода установится в Забайкалье

Умеренно теплая погода установиться в Забайкальском крае в ближайшие дни. А по северной половине края ожидаются заморозки и снег, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Во вторник в большинстве районов установится погода преимущественно без осадков. Со среды ожидается снег и мокрый снег. Порывы ветра во вторник будут достигать 13 метров в секунду, а в четверг усилятся до 18 метров в секунду.

В большинстве районов установится морозная ночью и умерено теплая погода днем. Так, ночью ожидается от 7 до 12 градусов мороза, днем 4-9 градусов ниже нуля.

По северной половине края на протяжении недели ожидаются заморозки. Так, столбик термометра по ночам опустится от 17 до 22 градусов мороза. Днем от нуля градусов до плюс 5, а в четверг до 1 градуса ниже нуля.