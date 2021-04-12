Отсутствие стресса на работе помогло Фадееву похудеть на 115 кг

Продюсер и певец Максим Фадеев рассказал о своем похудении на 115 килограммов, заявив, что не хотел быть уродливым.

По словам Фадеева, сбросить вес ему помогли регулярные занятия спортом, массаж, душ Шарко, а также отсутствие стресса из-за работы. В качестве физических упражнений он посоветовал скандинавскую ходьбу, приседания и занятия на домашнем тренажере.

«Просто хочется видеть себя не таким уродливым, как это было. Ну 240 килограммов веса — человек выглядит нормально?» — сказал Фадеев в программе «Ты не поверишь!»

По мнению диетолога Алексея Ковалькова, похудеть на 100 килограммов и сохранить кожу в тонусе — невозможно. Он считает, что Фадеев делал абдоминопластику для того, чтобы после похудения убрать излишки кожи с рук.

Продюсер опроверг эту информацию и худел «по своему ощущению и интуиции и на основании накопленных знаний о медицине».