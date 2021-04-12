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Отсутствие стресса на работе помогло Фадееву похудеть на 115 кг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © fadeevmaxim, instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер и певец Максим Фадеев рассказал о своем похудении на 115 килограммов, заявив, что не хотел быть уродливым.

По словам Фадеева, сбросить вес ему помогли регулярные занятия спортом, массаж, душ Шарко, а также отсутствие стресса из-за работы. В качестве физических упражнений он посоветовал скандинавскую ходьбу, приседания и занятия на домашнем тренажере.

«Просто хочется видеть себя не таким уродливым, как это было. Ну 240 килограммов веса — человек выглядит нормально?» — сказал Фадеев в программе «Ты не поверишь!»

По мнению диетолога Алексея Ковалькова, похудеть на 100 килограммов и сохранить кожу в тонусе — невозможно. Он считает, что Фадеев делал абдоминопластику для того, чтобы после похудения убрать излишки кожи с рук.

Продюсер опроверг эту информацию и худел «по своему ощущению и интуиции и на основании накопленных знаний о медицине».

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Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

Uynachalnica

А Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...

physx

Да он по любому и первую не сделал.
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