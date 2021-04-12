Отсутствие стресса на работе помогло Фадееву похудеть на 115 кг

Продюсер и певец Максим Фадеев рассказал о своем похудении на 115 килограммов, заявив, что не хотел быть уродливым.
По словам Фадеева, сбросить вес ему помогли регулярные занятия спортом, массаж, душ Шарко, а также отсутствие стресса из-за работы. В качестве физических упражнений он посоветовал скандинавскую ходьбу, приседания и занятия на домашнем тренажере.
«Просто хочется видеть себя не таким уродливым, как это было. Ну 240 килограммов веса — человек выглядит нормально?» — сказал Фадеев в программе «Ты не поверишь!»
По мнению диетолога Алексея Ковалькова, похудеть на 100 килограммов и сохранить кожу в тонусе — невозможно. Он считает, что Фадеев делал абдоминопластику для того, чтобы после похудения убрать излишки кожи с рук.
Продюсер опроверг эту информацию и худел «по своему ощущению и интуиции и на основании накопленных знаний о медицине».
anetodi3ты что всё время о себе о других что нибудь скажи
anetodi3а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги
UynachalnicaА Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...
physxДа он по любому и первую не сделал.