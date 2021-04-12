Холодный фронт пройдет над Новосибирской областью

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Синоптики пообещали жителям Новосибирской области прохождение холодного фронта – ожидаются дождь и мокрый снег, но скоро снова потеплеет.
«Мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта. Сегодня ночью небольшой дождь, завтра днем – в отдельных районах. Немного понизится температурный фон», – сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
В ночь на вторник будет 2-4, днем – 7-9 градусов тепла. В ночь на среду возможен мокрый снег, температура опустится до нуля – минус 2 градусов, днем потеплеет до 9-11 градусов выше нуля.
В четверг осадков не будет. Ночью ожидается 2-4 градусов тепла, в пригороде – до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до 12-14 градусов.
anetodi3ты что всё время о себе о других что нибудь скажи
anetodi3а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги
UynachalnicaА Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...
physxДа он по любому и первую не сделал.