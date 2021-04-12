Холодный фронт пройдет над Новосибирской областью

Синоптики пообещали жителям Новосибирской области прохождение холодного фронта – ожидаются дождь и мокрый снег, но скоро снова потеплеет.

«Мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта. Сегодня ночью небольшой дождь, завтра днем – в отдельных районах. Немного понизится температурный фон», – сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В ночь на вторник будет 2-4, днем – 7-9 градусов тепла. В ночь на среду возможен мокрый снег, температура опустится до нуля – минус 2 градусов, днем потеплеет до 9-11 градусов выше нуля.

В четверг осадков не будет. Ночью ожидается 2-4 градусов тепла, в пригороде – до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до 12-14 градусов.