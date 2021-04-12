НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Холодный фронт пройдет над Новосибирской областью

Источник:
Sibnet.ru
141 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Синоптики пообещали жителям Новосибирской области прохождение холодного фронта – ожидаются дождь и мокрый снег, но скоро снова потеплеет.

«Мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта. Сегодня ночью небольшой дождь, завтра днем – в отдельных районах. Немного понизится температурный фон», – сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В ночь на вторник будет 2-4, днем – 7-9 градусов тепла. В ночь на среду возможен мокрый снег, температура опустится до нуля – минус 2 градусов, днем потеплеет до 9-11 градусов выше нуля.

В четверг осадков не будет. Ночью ожидается 2-4 градусов тепла, в пригороде – до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до 12-14 градусов.

Еще по теме
Умерено теплая погода установится в Забайкалье
«Невероятную весну» пообещали Сибири
Клещи покусали 40 человек в Приангарье
Два дня непогоды пообещали Забайкалью
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Умерено теплая погода установится в Забайкалье
Антенны для дронов-«экстремалов» создали в Новосибирске
Сибирские ученые улучшат зрение космических спутников
Холодный фронт пройдет над Новосибирской областью
Самое популярное
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Китайские инвесторы покинули Россию
Юрий Гагарин появился в World of Tanks
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров призвал к переговорам о запрете оружия в космосе
Космонавт Волынов представил версию гибели Гагарина
Киев заявил о полученном от Запада «мощном сигнале»
Евродепутат потребовал от Германии «покусать русского медведя»
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

Uynachalnica

А Ты не знаешь до сих пор? Коварный Запад! Воинствующая Украина! Ковид! Морозы (бензин из-за них дорожает)!...

physx

Да он по любому и первую не сделал.
Sibnet.Ru