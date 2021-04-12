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Пластилиновый мультфильм про Гагарина сделали в новосибирской колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео

Заключенные новосибирской колонии №12 ко Дню космонавтики сделали пластилиновый мультфильм, посвященный полету Юрия Гагарина, сообщила в понедельник пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

Пластилиновый мультфильм длительностью чуть больше минуты подготовили осужденные, задействованные в кружке декоративно-прикладного творчества.

«Осужденные изготовили из пластилина и картона модель космического корабля "Восток-1" и космодрома Байконур. На данный мультфильм ушло более 1000 кадров, некоторые приходилось переснимать. Но осужденные не остановились на достигнутом и смонтировали фильм», – говорится в сообщении.

ИК-12 – мужская колония строгого режима, где содержатся осужденные, которые ранее уже отбывали наказание в виде лишения свободы. Находится в городе Куйбышеве.

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Новосибирск #О людях #Искусство
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