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Группа SMASH!! воссоединилась в честь 20-летия дуэта

Источник:
Sibnet.ru
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Сергей Лазарев и Влад Топалов воссоединились в честь 20-летия группы SMASH!! В шоу «Ну-ка, все вместе» они исполнили свой хит «Молитва».

Лазарев и Топалов не выступали вместе много лет. На шоу «Ну-ка, все вместе» они спели эксклюзивно, а после выступления сообщили, что пока не готовы заявлять о совместном творчестве.

«Потом посмотрим, как дальше пойдет дело», — сказал Сергей Лазарев, отвечая на вопрос о будущем дуэта.

Группа SMASH!! существовала с 2000 по 2006 годы, на момент образования дуэта Владу Топалову было 15 лет, а Сергею Лазареву — 17. Мальчики быстро покорили сердца поклонников. Среди самых известных песен группы — «Молитва», «Belle», «Talk To Me».

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