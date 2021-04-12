Отшельница Агафья отказалась от Москвы из-за предсказания отца

Отшельнице Агафье Лыковой предлагали переехать в Москву, но она отказалась, так как отец предрек ей перед смертью гибель вдали от родных мест, сообщил старообрядческий митрополит Корнилий.

«В этом году исполняется 40 лет, как Агафья осталась одна, после смерти родителей, братьев и сестры. Я ей говорил: "Давай мы тебя отвезем в Москву, у нас есть старообрядческий центр, будешь там жить". "Нет, никуда я не поеду, тятенька (отец) сказал мне: "Уедешь отсюда – погибнешь"», — цитирует РИА Новости Корнилия.

По словам митрополита, Лыкова живет жизнью, которой и должны жить христиане — «в трудах и молитве», которой она уделяет много времени.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. В 1990 году отшельница решилась на переезд в женский монастырь, но через несколько месяцев вернулась на заимку.