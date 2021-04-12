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Удаленная работа понравилась жителям Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Удаленные сотрудники, просидевшие дома год, не хотят возвращаться в офисы совсем, или готовы посещать его несколько раз в неделю, сообщила пресс-служба «HeadHunter Сибирь».

Среди тех, кто пока остается работать из дома, только 3% хотели бы вернуться в привычный формат на полную рабочую неделю. Около трети готовы к работе в гибридном графике, а большая часть вообще заявила, что не хочет возвращаться.

Работодатели понимают ситуацию и пока продолжают размещать вакансии с пометкой «можно работать из дома». За март в Новосибирской области было 2 тысяч таких объявлений. Но большая часть вакансий с возможностью удаленки адресована IT-специалистам.

Иногда работодатели согласны предоставить возможность дистанционной работы менеджерам по продажам, административному персоналу, начинающим специалистам и маркетологам, и в меньшей степени — преподавателям и учителям.

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов на дистанционном формате работы в Новосибирской области в марте-апреле этого года составила 65 тысяч рублей. Верхний уровень заявленной заработной платы для некоторых из них — выше 100 тысяч рублей.

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