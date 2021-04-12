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Осложнения после COVID-19 обнаружили у детей в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Осложнения обнаружили у перенесших коронавирус детей в Алтайском крае. У большинства из них наблюдаются хронические заболевания – сахарный диабет или почечная недостаточность, сообщила главный врач барнаульской детской поликлиники №9 Ирина Потапова.

Она уточнила, что нежелательные последствия наступают даже в тех случаях, когда ковид протекал в лёгкой форме.

«У детей, переболевших ковидом, мы наблюдаем длительную астеническую реакцию. Вроде бы и не тяжело ребёнок перенёс инфекцию, а у него появилась слабость, он не может долго концентрироваться на чём-то, очень устаёт на уроках в школе, у некоторых мышечные боли», – рассказала врач в эфире«ГТРК Алтай».

У части детей, добавила она, выявляют изменения на кардиограмме, хотя раньше их не было. Эти изменения не требуют госпитализации, но их необходимо контролировать.

С начала пандемии в детской поликлинике № 9 с диагнозом «коронавирус» на учёт поставили 157 детей. Из них 60 лечились в стационарах, у 13 из них была ковидная пневмония. Сейчас все эти дети взяты на диспансерный учёт.

Медики будут наблюдать за ними в течение года. Пациенты, у которых выявили осложнения, пройдут курс реабилитации. Он включает занятия с психологом и неврологом, физиолечение, массаж, плавание в бассейне и занятия лечебной физкультурой.

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Алтайский край #Здоровье #Новости COVID19
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