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Обезьяны в Новосибирске поели из ракеты в честь Дня космонавтики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео

Сотрудники Новосибирского зоопарка смастерили кормушку в виде ракеты в честь Дня космонавтики и сняли забавное видео трапезы орангутанов.

«Сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило ведут работу по обогащению среды, чтобы у животных было больше возможностей реализовывать инстинкты», – сообщается на страницах учреждения в соцсетях.

Любимцы публики – орангутаны Бату и Мишель – угостились травой из кормушки, сделанной в виде космической ракеты «Восток», еду они смогли достать оттуда лапами сами.

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Жизнь #Звери
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Топ комментариев

andrei703333

Турков надо раскулачивать, не хрен им делать в России, эту конторку вшивую РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС...

jeryakob

эрдоган по ходу только помидорами отделался за намеренно сбитый самолет , ибо троллит при любой...

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги
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