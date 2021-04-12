Обезьяны в Новосибирске поели из ракеты в честь Дня космонавтики

Сотрудники Новосибирского зоопарка смастерили кормушку в виде ракеты в честь Дня космонавтики и сняли забавное видео трапезы орангутанов.

«Сотрудники Новосибирского зоопарка имени Р.А.Шило ведут работу по обогащению среды, чтобы у животных было больше возможностей реализовывать инстинкты», – сообщается на страницах учреждения в соцсетях.

Любимцы публики – орангутаны Бату и Мишель – угостились травой из кормушки, сделанной в виде космической ракеты «Восток», еду они смогли достать оттуда лапами сами.