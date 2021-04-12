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Новосибирский коммунист упрекнул мерчандайзеров в спаивании России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Антон Бурмистров отметил, что хитрые технологии мерчандайзинга заставляют покупать людей алкоголь, если он находится рядом с продуктами. Он заявил, что период «пропивания» Родины пора прекращать, сообщила пресс-служба новосибирского обкома партии.

Бурмистров отметил, что в рамках новой антиалкогольной госполитики специалисты предлагают создать специализированные магазины для крепкого алкоголя. По словам депутата горсовета, эту инициативу давно предлагают общественники.

«Когда водка продается рядом с хлебом, соком или конфетами, невольно создается впечатление необходимости алкояда для жизни... А ведь хитрые технологии мерчандайзинга реально работают! До 30% покупок многие совершают спонтанно, в том числе алкоголя», — отметил он.

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Он подчеркнул, что ситуация, например, с пивными магазинами доходит до абсурда — открыть аптеку с товарами для здоровья бюрократически сложнее, чем «пивнушку». И поэтому необходимо ввести лицензию на продажу алкоголя — это, по его мнению, позволит пополнить городскую казну.

«Период "пропивания" Родины, начавшийся с антикоммуниста Ельцина, пора прекращать. У опьяненного населения отобрали многие национальные богатства, а теперь продолжают вводить в заблуждения... Трезвого сложнее обмануть, нежели пьяного», — резюмировал Бурсмитсров.

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