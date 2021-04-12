«Невероятную весну» пообещали Сибири

Аномальное тепло ожидается в Сибири, Поволжье и на Урале, температура будет выше климатической нормы на 7-17 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если смотреть на карту аномалий температуры, то невероятная весна на севере Западной и Средней Сибири. Там температура выше нормы на 14-17 градусов, но нормы там, конечно, невысокие, потому будет на Ямале, например, около 0 градусов, на Таймыре — от 4 до 8 градусов мороза. Отклонения от нормы сумасшедшие», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам Вильфанда, также аномально тепло будет в регионах Поволжья: температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше нормы.

Регионы Урала тоже ожидает теплая погода с температурой, превышающей норму на 7-10 градусов. «Там тоже температура 20 градусов и выше. Очень комфортная погода. Это не волны тепла, а волны удовольствия», — отметил метеоролог.