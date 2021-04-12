Новосибирская ГИБДД проверит хулиганящих водителей свадебного кортежа

ГИБДД Новосибирской области проверит появившуюся в социальных сетях о свадебном кортеже, нарушившем ряд правил дорожного движения. Водителей привлекут к ответсвенности.

В воскресенье на улице Сибиряков-Гвардейцев очевидцы заметили свадебный кортеж, «движущийся по известной только им траектории». Пассажиры, высунувшись из окон, извещали о радостном событии, написали в группе «АСТ-54». На кадрах одного из видео также заметно, что кортеж движется по встречной полосе.

«Полком ДПС ГИБДД проводится проверка опубликованной информации в соцсетях, устанавливаются лица, участвующие в массовом нарушении ПДД», — прокомментировала представитель пресс-службы областного ГУ МВД.

После окончания административного расследования правоохранительные органы примут решение о привлечении хулиганящих на дороге водителей к ответственности.