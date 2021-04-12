Новосибирские хирурги сделали уникальную операцию на сердце

Хирурги новосибирской клиники имени Мешалкина выполнили первую в мире операцию – одномоментное протезирование аортального клапана сердца, восходящего отдела и дуги аорты через межреберный промежуток, сообщила в понедельник пресс-служба учреждения.

Операцию сделали 65-летнему пациенту с критическим аортальным пороком сердца и выраженным расширением аорты – это угрожало его жизни. Доступ к сердцу осуществили с полным сохранением целостности грудины – через межреберный промежуток по передней поверхности грудной клетки (обычно грудину нужно рассекать на 18-20 сантиметров).

Уникальная операция заключалась в замещении патологически измененного участка аорты и пораженного аортального клапана синтетическим дакроновым протезом, содержащим биологический протез аортального клапана.

«Неоспоримыми преимуществами данной технологии являются: во-первых, полная сохранность костных структур грудины, что позволяет свести к минимуму риск инфекционных осложнений хирургической раны; во-вторых, быстрая реабилитация пациента, за счет уменьшения хирургической травмы и сохранения каркастности грудной клетки пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней после вмешательства», – пояснил директор института патологии кровообращения клиники Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.