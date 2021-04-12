Клещи покусали 40 человек в Приангарье

Медики зафиксировали более 40 укусов клещей с начала весны в Иркутской области. Одно насекомое было заражено анаплазмами, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За медицинской помощью с начала сезона обратилось 42 человека, в том числе 11 детей. Специалисты исследовали 32 клеща, как оказалось один из них заражен анаплазмами. Это род бактерий-кровепаразитов. Приводит к заболеванию, резко снижающему количество эритроцитов в крови.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что в регионе продолжается вакцинопрофилактика против клещевого энцефалита. Прививки можно ставить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

Если все-таки человек пошел в лес, нужно использовать репелленты, защитную одежду, держаться середины тропы, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться к врачу.