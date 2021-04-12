«Аванград» вырвался вперед в финале плей-офф Восточной конференции

Пятая игра финальной серии плей-офф «восточки» завершилась победой омского «Авангарда» в овертайме.

Игра получилась достаточно напряженной. Счет открыли омичи в конце первого периода. Шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Семен Чистяков. Второй период прошел всухую.

А в третьем периоде развернулась настоящая битва. Сравнял счет Дмитрий Воронков из «Ак Барса», затем он повторил успех и забил еще одну шайбу в ворота омичам. На последней минуте счет снова сравнялся. На этот раз гол казанцам забил Илья Ковальчук. В овертайме победный гол омичам принес Рид Буше.