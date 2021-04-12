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«Аванград» вырвался вперед в финале плей-офф Восточной конференции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Пятая игра финальной серии плей-офф «восточки» завершилась победой омского «Авангарда» в овертайме.

Игра получилась достаточно напряженной. Счет открыли омичи в конце первого периода. Шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Семен Чистяков. Второй период прошел всухую.

А в третьем периоде развернулась настоящая битва. Сравнял счет Дмитрий Воронков из «Ак Барса», затем он повторил успех и забил еще одну шайбу в ворота омичам. На последней минуте счет снова сравнялся. На этот раз гол казанцам забил Илья Ковальчук. В овертайме победный гол омичам принес Рид Буше.

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Спорт #Хоккей
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Топ комментариев

andrei703333

Турков надо раскулачивать, не хрен им делать в России, эту конторку вшивую РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС...

jeryakob

эрдоган по ходу только помидорами отделался за намеренно сбитый самолет , ибо троллит при любой...

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги
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