Марсоход Perservance заснял «радугу» на Марсе

NASA объяснило феномен «радуги» на снимке, сделанном марсоходом Perservance. Фотография породила бурные дискуссии в интернете о происхождении этого земного явления на Марсе

«Люди спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, ее здесь не может быть. Радуга возникает из-за отраженного от капель воды света. Но здесь ничтожно мало воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтоб она была жидкой. Эта дуга — вспышка от линзы», — объяснило NASA.

Планетоход Perseverance 18 февраля сел в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Одной из главных задач станет сбор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, примерно через десять лет доставят на Землю.

На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также «космический вертолет» Ingenuity, которому вскоре предстоит впервые выполнить полет на Красной планете.