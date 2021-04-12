НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Марсоход Perservance заснял «радугу» на Марсе

Источник:
РИА Новости
231 0
Фото: © NASA

NASA объяснило феномен «радуги» на снимке, сделанном марсоходом Perservance. Фотография породила бурные дискуссии в интернете о происхождении этого земного явления на Марсе

«Люди спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, ее здесь не может быть. Радуга возникает из-за отраженного от капель воды света. Но здесь ничтожно мало воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтоб она была жидкой. Эта дуга — вспышка от линзы», — объяснило NASA.

Планетоход Perseverance 18 февраля сел в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Одной из главных задач станет сбор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, примерно через десять лет доставят на Землю.

На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также «космический вертолет» Ingenuity, которому вскоре предстоит впервые выполнить полет на Красной планете.

Еще по теме
Почему Гагарин: как выбирали первого космонавта
Минобороны рассекретило архивные документы космонавтов
Россиянам пообещали космическую связь
«Гагарин» отправился в космос
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Моргенштерн пожертвовал новосибирскому фонду 666 666 рублей
Удаленная работа понравилась жителям Новосибирска
Осложнения после COVID-19 обнаружили у детей в Барнауле
Обезьяны в Новосибирске поели из ракеты в честь Дня космонавтики
Самое популярное
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Китайские инвесторы покинули Россию
Россия потребовала от Словакии вернуть вакцину «Спутник V»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

andrei703333

Турков надо раскулачивать, не хрен им делать в России, эту конторку вшивую РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС...

jeryakob

эрдоган по ходу только помидорами отделался за намеренно сбитый самолет , ибо троллит при любой...

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги
Sibnet.Ru