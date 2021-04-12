Труба рухнула на ТЭЦ в Барнауле

Часть трубы обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле. Никто не пострадал, но город переводят на резервный источник теплоснабжения, сообщает мэрия.

Инцидент произошел накануне вечером. Фото с места происшествия быстро облетели социальные сети. Очевидцы сообщили, что на ТЭЦ-2 рухнула часть трубы. При этом сообщалось, что никто не пострадал, однако была разрушена часть тракта подачи угля.

В администрации города из-за произошедшего накануне вечером провели совещание с участие руководства города и края.

Решено включить в работу резервный теплоисточник – районную водогрейную котельную, для поддержания нормативных параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2. Кроме того, часть тепловой нагрузки примет на себя Барнаульская ТЭЦ-3.

При этом о причинах произошедшего до сих пор не сообщается. Известно, что Барнаульскую ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году.