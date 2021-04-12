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Су-34 получил «суперзрение» для сетецентрических войн

Источник:
РИА Новости
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Фото: Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Фронтовые бомбардировщики Су-34 благодаря установке новых универсальных разведывательных комплексов смогут вести боевые действия в едином информационном пространстве в рамках концепции сетецентрических войн.

Часть строевых Су-34 ВКС России, оснастили универсальными контейнерами разведки (УКР), в том числе УКР-ОЭ — для ведения оптико-электронной разведки, УКР-РЛ — для радиолокационной разведки и УКР-РТ — для радиотехнической.

«Они позволяют автоматически передавать данные по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени, что дает возможность применять Су-34 в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве», — сказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

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По его словам, новые контейнеры существенного повышают возможности Су-34 по обнаружению наземных и надводных целей всех типов, а также обеспечивают высокоточное определение координат и других параметров объектов поражения.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия #Техника
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Топ комментариев

andrei703333

Турков надо раскулачивать, не хрен им делать в России, эту конторку вшивую РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС...

jeryakob

эрдоган по ходу только помидорами отделался за намеренно сбитый самолет , ибо троллит при любой...

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги
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