Су-34 получил «суперзрение» для сетецентрических войн

Фронтовые бомбардировщики Су-34 благодаря установке новых универсальных разведывательных комплексов смогут вести боевые действия в едином информационном пространстве в рамках концепции сетецентрических войн.

Часть строевых Су-34 ВКС России, оснастили универсальными контейнерами разведки (УКР), в том числе УКР-ОЭ — для ведения оптико-электронной разведки, УКР-РЛ — для радиолокационной разведки и УКР-РТ — для радиотехнической.

«Они позволяют автоматически передавать данные по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени, что дает возможность применять Су-34 в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве», — сказал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

По его словам, новые контейнеры существенного повышают возможности Су-34 по обнаружению наземных и надводных целей всех типов, а также обеспечивают высокоточное определение координат и других параметров объектов поражения.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения.