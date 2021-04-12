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Космонавт Волынов представил версию гибели Гагарина

Источник:
РИА Новости
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Фото: SAS Scandinavian Airlines

Причиной гибели первого покорителя космоса Юрия Гагарина могло стать столкновение его самолета с метеозондом, считает дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов.

«Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости - мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», — сказал Волынов

По его словам, реальная причина гибели первого покорителя космоса Юрия Гагарина так и останется неустановленной. «Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная — не узнать», — сказал космонавт.

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Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным. Однозначную причину авиакатастрофы установить не удалось. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось.

Официально сообщили, что экипаж из-за какого-то неожиданного события совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей.

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Жизнь #История
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