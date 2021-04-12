Кремль назвал ситуацию на Украине опасной для России

Москва допускает, что Киев пойдет на силовое решение проблемы Донбасса и это представляет опасность для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами, сказал Песков в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», —подчеркнул представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что рядом с Россией находится «страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война».

Песков отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным не требовала от России свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной, а лишь выразила обеспокоенность этим.

«А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории — это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности», — заявил Песков.