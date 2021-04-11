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Назальный спрей от COVID-19 разработали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Институт иммунологии получил патент на комбинированное лекарственное средство против коронавируса, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в структуру которого входит это научное учреждение.

Препарат МИР-19 (расшифровывается как «Малая Интерферирующая РНК») предназначен для профилактики и лечения COVID-19 и представляет собой спрей для носа или жидкость для ингаляций.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова назвала МИР-19 уникальным препаратом. «Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции», — пояснила она.

Уже завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2, отметили в ФМБА.

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