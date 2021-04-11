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Диетолог рассказал о «золотом правиле» любой диеты

Источник:
«Звезда»
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Фото: © Sibnet.ru

«Золотое правило» любой заключается в физической активности, и умеренности в еде, а также исключении из нее ряда продуктов, объяснил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Нужно убрать из пищи продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона. Это сахара, жиры, трансжиры», — сказал в эфире телеканала «Звезда» Гинзбург.

Он отметил, что тем, кто старше 40 лет, нужно обязательно двигаться, делать зарядку, ходить пешком, так как в данном возрасте энергетический обмен теряет пластичность.

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«Когда мы поели, нам снова нужна еда. Организм неохотно расходует энергию из запасов. То есть человек мучится, не ест, терпит ограничения и все равно не худеет», — отметил врач.

При этом он добавил, что в ежедневном рационе человека не существует продуктов, которые чудесным образом сделают фигуру стройной, а его самого здоровым и энергичным.

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Жизнь #Здоровье #Еда
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