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Власов проиграл Смиту в поединке за пояс чемпиона мира

Источник:
ТАСС
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Фото: © Кадр из видео

Россиянин Максим Власов не сумел одержать победу в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Бой прошел в воскресенье утром по московскому времени в Талсе (штат Оклахома, США) в рамках главного поединка боксерского вечера. В 12-раундовом поединке Власов проиграл американцу Джо Смиту-младшему решением судей.

Первоначально бой за вакантный пояс чемпиона мира WBO между Власовым и Смитом должен был пройти 11 февраля, но был перенесен из-за коронавируса у россиянина.

В послужном списке 34-летнего Власова теперь 45 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. В активе Смита-младшего теперь 27 побед (21 нокаутом) и три поражения. Он во второй раз боксировал за титул чемпиона мира.


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