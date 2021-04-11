Китайского блогера поразили мясные пристрастия россиян

Способы приготовления и употребления мяса в России «вызывают шок» у иностранцев, рассказал пользователь китайского портала Sina. Теперь он не удивляется, почему русские столь воинственны.

Русский шашлык совершенно не похож на китайские шашлычки. «Он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, он запекается на стальных шампурах», — приводит РИА Новости удивление китайского блогера.

Пользователь портала также рассказал о сале, от которого «ком в горле встает», в то время как в России оно является «прекрасным лакомством», и о том, что жители Крайнего севера предпочитают употреблять оленину.

«После того, как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут "воинственным народом», — заключил автор.