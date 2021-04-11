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Наказать Россию за Украину и Навального призвали в Европарламенте

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента — Манфред Вебер потребовал ужесточения западных санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального.

Вебер утверждает, что Россия якобы «продолжает курс опасных провокаций», а «усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада». «Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным», — приводит ТАСС заявление Вебера.

«Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — считает он. И «Северный поток — 2» тогда «ни в коем случае не имел бы под собой оснований», добавил Вебер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства.


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Очередной эффективный менеджер дурачек

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urbasik

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