Наказать Россию за Украину и Навального призвали в Европарламенте

Глава Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента — Манфред Вебер потребовал ужесточения западных санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального.

Вебер утверждает, что Россия якобы «продолжает курс опасных провокаций», а «усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада». «Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным», — приводит ТАСС заявление Вебера.

«Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — считает он. И «Северный поток — 2» тогда «ни в коем случае не имел бы под собой оснований», добавил Вебер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства.