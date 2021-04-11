Россия введет требование к самозатуханию сигарет

Министерство по чрезвычайным ситуациям России совместно с Минздравом РФ подготовили к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, сообщает пресс-служба МЧС.

«Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан», — пояснили ТАСС в МЧС.

Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, устанавливающий требования к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза, направлен Минздравом России на согласование, сказали в ведомстве

Требования к самозатуханию получили широкое распространение в странах Европы. В Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило, отметили в МЧС.