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Россия введет требование к самозатуханию сигарет

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министерство по чрезвычайным ситуациям России совместно с Минздравом РФ подготовили к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, сообщает пресс-служба МЧС.

«Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан», — пояснили ТАСС в МЧС.

Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, устанавливающий требования к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза, направлен Минздравом России на согласование,  сказали в ведомстве

Требования к самозатуханию получили широкое распространение в странах Европы. В Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило, отметили в МЧС.

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Uynachalnica

В РФ буквально все неоправдано дешево для "носителя суверенитета и единственного источника власти" (с)!

CaRdan

Очередной эффективный менеджер дурачек

Иркут 69

Сразу виден государственный подход. Нехай население переходит на лучины... 👆Электричество должно стать...

urbasik

Если у россиянина семья с личинками живёт в Лондоне а папа на заработках в органах управления..то да.
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