Россия введет требование к самозатуханию сигарет

Министерство по чрезвычайным ситуациям России совместно с Минздравом РФ подготовили к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими, сообщает пресс-служба МЧС.
«Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан», — пояснили ТАСС в МЧС.
Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, устанавливающий требования к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза, направлен Минздравом России на согласование, сказали в ведомстве
Требования к самозатуханию получили широкое распространение в странах Европы. В Советском Союзе были подобные сигареты, пожаров от которых практически не происходило, отметили в МЧС.
UynachalnicaВ РФ буквально все неоправдано дешево для "носителя суверенитета и единственного источника власти" (с)!
CaRdanОчередной эффективный менеджер дурачек
Иркут 69Сразу виден государственный подход. Нехай население переходит на лучины... 👆Электричество должно стать...
urbasikЕсли у россиянина семья с личинками живёт в Лондоне а папа на заработках в органах управления..то да.