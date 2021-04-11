Скончался народный артист Эмиль Верник

Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист России Эмиль Верник умер на 97-м году жизни, сообщил его сын Игорь Верник.

«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», —сказал ТАСС сын режиссера. О месте и времени похорон будет сообщено позже.

В течение многих лет Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио (1969-2002). Под руководством Верника было поставлено более 200 радиоспектаклей. Он также был доцентом Школы-студии МХАТ.

Эмиль Верник — родоначальник театральной династии, отец актера Игоря Верника и театроведа Вадима Верника.