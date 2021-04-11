НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Скончался народный артист Эмиль Верник

Источник:
ТАСС
289 0
Фото: Bogdanov-62 / CC BY-SA 3.0

Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист России Эмиль Верник умер на 97-м году жизни, сообщил его сын Игорь Верник.

«Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник», —сказал ТАСС сын режиссера. О месте и времени похорон будет сообщено позже.

В течение многих лет Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио (1969-2002). Под руководством Верника было поставлено более 200 радиоспектаклей. Он также был доцентом Школы-студии МХАТ.

Эмиль Верник — родоначальник театральной династии, отец актера Игоря Верника и театроведа Вадима Верника.

Еще по теме
Обнаженные скульптуры Эрмитажа возмутили чиновников
Исследование показало, что нужно читать в детстве будущим директорам
Кончаловский попросил снять свой фильм с премии из-за Навального
Мэр Флоренции восхитился граффити в Челябинске
смотреть все
Культгид #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новые прямые рейсы из Новосибирска появятся летом
Красноярский ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Шланг сбил с ног пожарного и бабушку в Томске. ВИДЕО
Три человека за сутки погибли в горящих домах Забайкалья
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Обсуждение (0)
Картина дня
Наказать Россию за Украину и Навального призвали в Европарламенте
Путин не сделал вторую прививку от коронавируса
Вступили в силу новые правила использования маткапитала
Россия введет требование к самозатуханию сигарет
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Самое обсуждаемое
66
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
47
Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях
41
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
40
Американский флот зайдет в Черное море
34
Навального с температурой перевели в медсанчасть
Sibnet.Ru