Ученые объяснили, почему люди не падают после спотыкания

Группа исследователей Австралии нашла ответ загадке, что удерживает человека от падения после того, как он споткнулся или поскользнулся. Как выяснилось благодарить за это нужно интересную функцию икроножных мышц и мышцы стопы.

Стоит пропустить ступеньку на лестнице, и человек начинает падать. Но ноги в это время восстанавливают равновесие. «Способность оставаться на ногах — довольно интересное проявление человеческой локомоции. Но мы не до конца понимаем, как это работает», — приводит Naked Science слова физиолога Тейлора Дика.

Ученые провели эксперимент. Они отобрали десять здоровых людей и пытались заставить их упасть. Люди должны были прыгать на платформу. В определенный момент ее без предупреждения убирали. При этом приборы снимали физиологические показатели организма.

Результаты показали, что угроза неожиданного падения бессознательно и мгновенно задействуют мышцы стопы таким образом, чтобы они более эффективно поглощать и рассеивать энергию.

Выяснилось также, что во время падения и икроножные мышцы, и мышцы стопы сокращаются одновременно, в то время как при ходьбе они делают это по очереди.

А падения человека в таких случаях команда исследователей связала с тем, что мышцы подают в мозг неверные сигналы.