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Ученые объяснили, почему люди не падают после спотыкания

Источник:
Naked Science
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Фото: © Sibnet.ru

Группа исследователей Австралии нашла ответ загадке, что удерживает человека от падения после того, как он споткнулся или поскользнулся. Как выяснилось благодарить за это нужно интересную функцию икроножных мышц и мышцы стопы.

Стоит пропустить ступеньку на лестнице, и человек начинает падать. Но ноги в это время восстанавливают равновесие. «Способность оставаться на ногах — довольно интересное проявление человеческой локомоции. Но мы не до конца понимаем, как это работает», — приводит Naked Science слова физиолога Тейлора Дика.

Ученые провели эксперимент. Они отобрали десять здоровых людей и пытались заставить их упасть. Люди должны были прыгать на платформу. В определенный момент ее без предупреждения убирали. При этом приборы снимали физиологические показатели организма.

Результаты показали, что угроза неожиданного падения бессознательно и мгновенно задействуют мышцы стопы таким образом, чтобы они более эффективно поглощать и рассеивать энергию.

Выяснилось также, что во время падения и икроножные мышцы, и мышцы стопы сокращаются одновременно, в то время как при ходьбе они делают это по очереди.

А падения человека в таких случаях команда исследователей связала с тем, что мышцы подают в мозг неверные сигналы.

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Технологии #Наука #Здоровье
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