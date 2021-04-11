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Погибшая в ДТП в Турции россиянка оказалась жительницей Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео

Погибшая в дорожно-транспортном происшествии в Турции гражданка России жила в Хакасии, сообщил глава республики Валентин Коновалов.

В субботу утром на трассе Конья – Аксарай водитель автобуса с 32 российскими туристами не справился с управлением на обледеневшей дороге и съехал в кювет. Автобус перевернулся. Пострадали 26 россиян, одна туристка погибла.

«В автобусе, который перевернулся в Турции, погибла жительница Хакасии. Республика окажет родственникам погибшей всю необходимую поддержку», — написал Коновалов на своей странице «ВКонтакте»

Глава республики от имени всех жителей Хакасии и от себя лично выразил искренние соболезнования в связи с трагедией в Турции.

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