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Путин не сделал вторую прививку от коронавируса

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Пока не сделал», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос о второй прививке Путина. Пресс-секретарь не стал уточнять, когда президенту предстоит вторая инъекция вакцины.

Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор», а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН.

Все три вакцины двухкомпонентные. Повторная вакцинация другим вектором «Спутника V» производится через 21 день, «Эпиваккорону» вводят двукратно с интервалом не менее 14-21 дня, «Ковивак» вводится с интервалом в 14 дней.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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