Су-57 и С-70 «Охотник» станут смертоносной парой

Тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» радикально повысит боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57, считает эксперт центра военно-морского анализа (CNA) Сэм Бендетта.

Су-57 и «Охотник» — первый в своем роде тандем в российской авиации, приводит Popular Science слова эксперта. Одна пара этих машин может заменить эскадрилью обычных истребителей. Это приведет к изменениям в планировании боевых действий, как на оперативном, так и на тактическом уровне, полагает Бендетта.

Применение беспилотников для увеличения возможностей боевых самолетов при сохранении ответственности человека за принятие решения об открытии огня — самый современный тренд в боевой авиации. Его внедрение в России говорит о внимании российского военного руководства к концепции сетецентрической войне.

Российский «Охотник» может нести больше вооружения, нежели его американский «коллега» —разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Боевая нагрузка С-70 достигает 2,8 тонны.