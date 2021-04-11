Су-57 и С-70 «Охотник» станут смертоносной парой

Тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» радикально повысит боевые возможности истребителя пятого поколения Су-57, считает эксперт центра военно-морского анализа (CNA) Сэм Бендетта.
Су-57 и «Охотник» — первый в своем роде тандем в российской авиации, приводит Popular Science слова эксперта. Одна пара этих машин может заменить эскадрилью обычных истребителей. Это приведет к изменениям в планировании боевых действий, как на оперативном, так и на тактическом уровне, полагает Бендетта.
Применение беспилотников для увеличения возможностей боевых самолетов при сохранении ответственности человека за принятие решения об открытии огня — самый современный тренд в боевой авиации. Его внедрение в России говорит о внимании российского военного руководства к концепции сетецентрической войне.
Российский «Охотник» может нести больше вооружения, нежели его американский «коллега» —разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Боевая нагрузка С-70 достигает 2,8 тонны.
UynachalnicaВ РФ буквально все неоправдано дешево для "носителя суверенитета и единственного источника власти" (с)!
CaRdanОчередной эффективный менеджер дурачек
Иркут 69Сразу виден государственный подход. Нехай население переходит на лучины... 👆Электричество должно стать...
Pavel L.45 за киловатт!!!!??? Это же какую траву курить нужно? За такое только расстрел публичный!